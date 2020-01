Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkohol im Straßenverkehr

Gera (ots)

Ronneburg: Gestern Abend (20.01.2020), gegen 21:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 29-jährigen Fahrer eines Pkw Citroen in der Straße d. Opfer d. Faschismus. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 1 Promille an, so dass die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und schließlich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. (RK)

