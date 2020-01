Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei kam am Samstagabend (18.01.2020) in der Breitscheidstraße zum Einsatz, da dort gegen 17:00 Uhr ein 16-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen und verletzt wurde. Nach derzeitigen Angaben saß der Geschädigte zuvor auf der Terrasse des dortigen Kulturzentrums, als ihn die beiden Unbekannten aus einer Personengruppe heraus körperlich mit Schlägen und Tritten verletzten. Anschließend entfernte sich die Personengruppe in Richtung Heinrichstraße. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die beiden Täter nicht gestellt werden. Der 16-Jährige wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu den unbekannten Tätern geben können. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 180 cm, schlank, blonde kurze Haare, dunkel bekleidet, trug weißes Cappy. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen genommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell