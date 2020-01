Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu unbekannten Randalierer

Gera (ots)

Ronneburg: Am Sonntagnachmittag (19.01.2020) informierte ein Zeuge die Geraer Polizei, um eine Sachbeschädigung anzuzeigen. Demnach betraten zuvor unbekannte Täter die Gedächtniskapelle auf dem Buga-Gelände in Ronneburg und randalierten dort. Dabei verursachten sie Sachschaden an der Dachrinne, dem Altar und einem Kreuz. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

