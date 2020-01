Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: VW-Caddy überschlug sich

Gera (ots)

Kraftsdorf: Am 19.01.2020, gegen 08:50 Uhr befuhr der 30-jährige Fahrer eins Pkw VW-Caddy die Reichenbacher Straße von Kraftsdorf in Richtung Reichenbach. Hierbei geriet nach links von der Fahrbahn ab, so dass sich schließlich sein Fahrzeug überschlug und auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Wie durch ein Wunder wurde der 30-Jährige nicht verletzt. Auch der VW war noch fahrbereit. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden schließlich seitens der Polizei aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell