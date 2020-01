Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Einsatz beim Finanzamt in Gera - Keine Gefahr von unbekannter Substanz!

Gera (ots)

Gera: In den Morgenstunden des vergangenen Donnerstages (16.01.2020) wurde durch eine Mitarbeiterin des Finanzamtes in Gera (Hermann-Drechlser-Straße) ein Brief geöffnet, in dem sich eine bislang unbekannte, pulverförmige Substanz. Daraufhin kam es zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei (LPI Gera berichtete). Die unbekannte Substanz wurde folglich zur Untersuchung nach Bad Langensalza (Landesamt für Verbraucherschutz) transportiert.

Nunmehr ist bekannt, dass von der als verdächtig eingeschätzten Substanz KEINE Gefährdung ausgeht. Die betroffene Mitarbeiterin konnte bereits vor dem Wochenende das Krankenhaus wieder verlassen. Um welche Substanz es sich im Detail handelt, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Absender laufen indes weiter. (RK)

