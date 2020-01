Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz auf Gelände des alten Sägewerkes

Altenburg (ots)

Nobitz/Lehndorf: Am Sonntagmittag (19.01.2020), gegen 12:50 Uhr kamen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf dem Gelände des alten Sägewerkes in Lehndorf zum Einsatz. Vier Personen im Alter zwischen 21 und 37 Jahren verschafften sich zuvor unberechtigt Zutritt zum umzäunten Gelände und in der Folge zu einem dortigen Ruinengebäude, um nach eigenen Angaben Fotoaufnahmen zu fertigen. Einer der Personen, ein 32-jähriger Mann brach hierbei im Gebäude durch eine Decke nach unten und verletzte sich nicht unerheblich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen alle vier Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet sowie ein entsprechender Platzverweis ausgesproche. (RK)

