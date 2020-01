Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Sachbeschädigung

Altenburg (ots)

Am 19.01.2020, gegen 02:10 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie zwei männliche Personen die Schaufensterscheibe eines ehemaligen Geschäftes in der Dostojewskistraße/ Pauritzer Platz einschlugen und informierten die Polizei. Diese stellten die beiden Tatverdächtigen (24, 31 Jahre), welche in Begleitung einer Frau (28) waren, in der Folge Auf den Röhren fest. Im Rahmen der Identitätsfeststellung leistete der mit über 1,6 Promille alkoholisierte 24-Jährige Widerstand gegen die vor Ort befindlichen Polizeibeamten. Gegen die beiden Sachbeschädiger (24, 31) wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

