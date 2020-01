Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen wegen Körperverletzung

Altenburg (ots)

Weil sich am 18.01.2020 gegen 22:15 Uhr mehrere Jugendliche lautstark auf dem Kornmarkt aufhielten, fühlten sich mehrere Anwohner in ihrer Ruhe gestört. Daraufhin begab sich ein 40-Jähriger zur der Personengruppe und sprach diese auf ihr Verhalten an. In der Folge griff der 40-Jährige zwei Jugendliche (16, 17) körperlich an und verletzte sie. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und gegen den 40-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

