Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch

Altenburg (ots)

Nobitz: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 18.01.2020 ein Einbruch in die Lagerräume eines Baugewerbes in der Werkssiedlung angezeigt. Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit vom 17.01.2020, 11:00 Uhr bis 18.01.2020, 10:30 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten dieser Firma sowie benachbarten Werkstatthallen verschafft und die Objekte durchsucht. Nach Angaben der Geschädigten wurde aus einer Halle ein grünes Moped vom Typ Simson S51 entwendet. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell