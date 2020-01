Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 17.01.2020 gegen 11:00 Uhr am Brühl. Eine 59-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Mercedes-Benz verwechselte beim Fahren das Kupplungspedal mit dem Gaspedal und kollidierte daraufhin mit einem Verkehrsschild sowie einer Hausmauer. Bei der Kollision wurde die Unfallverursacherin verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw Mercedes-Benz wurde erheblich beschädigt und durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

