Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei löst Kifferrunde auf

Zeulenroda (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in der Zeulenrodaer Schopperstraße gerufen. Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ertönten laute Musik und Geschrei. Als die Beamten beim Verursacher klingelten, wurden sie schon an der Wohnungstür von Cannabis-Geruch empfangen. In der Wohnung wurde eine gebrauchstypische Menge der illegalen Droge Marihuana gefunden. Da mehrere minderjährige Jugendliche anwesend waren, wurden weitergehende Maßnahmen eingeleitet. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Neben einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen ruhestörenden Lärm wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtMG eingeleitet.

