LPI-G: Autofahrer kollidiert mit mehreren Fahrzeugen

Altenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 16.01.2020, gegen 16:15 Uhr im Friedrich-Wolf-Ring. Der 80-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr mit seinem Fahrzeug den Friedrich-Wolf-Ring, kollidierte dabei mit zwei dort abgestellten Pkw (Seat und Hyundai) und versuchte folglich weiterzufahren. Daraufhin informierten Zeugen die Polizei. Diese trafen den Senior in seinem nicht mehr fahrbereiten Audi an und vernahmen bei ihm starken Alkoholgeruch. Da ein Test nicht möglich war, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 80-Jährigen sichergestellt. Für seinen nicht mehr fahrbereiten Audi und für einen der beschädigten Pkw wurde ein Abschleppdienst gerufen. Die Ermittlungen zum Unfallschaden wurden aufgenommen. (RK)

