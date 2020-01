Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle

Greiz (ots)

Weida: Der 27-jährige Fahrer eines Mazdas verlor gestern Abend (16.01.2020), kurz nach 20 Uhr in Weida die Kontrolle über sein Fahrzeug als er offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Neustädter Straße nach links in die Liebsdorfer Straße abbog. Er geriet folglich auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit dem Bordstein und stieß im Zuge des Gegenlenkens mit einem auf der rechten Straßenseite befindlichen Stein sowie einem Baum zusammen. Der Mazda wies daraufhin erhebliche Schäden auf und musste abgeschleppt werden. Der 27-jährige Fahrer, als auch sein leicht verletzter Beifahrer (17) kamen in ein Krankenhaus. Zuvor zeigte ein beim Mazda-Fahrer durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis an. Die Ermittlungen gegen ihn wurden daraufhin eingeleitet (KR).

