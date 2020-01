Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Schleizer Straße

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (16.01.2020), gegen 16:30 Uhr fuhr der 84-jährige Fahrer eines Pkw VW, im Bereich eines Einkaufszentrums in der Schleizer Straße, aus einer Parklücke rückwärts raus. Hierbei gab er scheinbar zu viel Gas, so dass er über einen höheren Absatz und fortfolgend eine kleine Böschung hinabfuhr. Dabei beschädigte er zwei geparkte Fahrzeuge (Opel, Citroen) nicht unerheblich und fuhr sich schließlich fest, so dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Sowohl der 84-jährige Fahrer, als auch seine 86-jährige Beifahrerin wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

