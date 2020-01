Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 77 - und einem 81-Jährigen haben seit gestern Nachmittag (16.01.2020) die Geraer Polizeibeamten aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten beide Männer wegen eines Parkplatzes derart in Streit, dass dieser in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Beide Männer verletzten sich leicht und mussten medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern weiter an. (RK)

