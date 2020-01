Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garteneinbrüche

Gera (ots)

Unbekannte Täter trieben in den vergangenen Tagen (15.01.2020 - 16.01.2020) ihr Unwesen in zwei Gartenanlagen in Gera-Langenberg. Dabei verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu diversen Gartenlauben und durchsuchten diese. Gestohlen wurden schließlich unter anderem zwei Fernseher, Bücher und ein Tuner. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

