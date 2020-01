Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb gestellt

Altenburg (ots)

Am 15.01.2020, gegen 10:10 Uhr nahm ein 33-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt (Kauerndorfer Allee) zwei Getränkedosen an sich und wollte ohne diese zu bezahlen den Markt verlassen. Dies wurde durch einen Mitarbeiter bemerkt und der Mann angehalten. Während der Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass er zwei Messer mit sich führte. Diese wurden beschlagnahmt. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,7 Promille. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 33-Jährigen wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell