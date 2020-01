Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti geschmiert

Greiz (ots)

In der Waldhausstraße, speziell am Vereinsheim eines dort ansässigen Kleingartenvereins verewigten sich unbekannte Täter, indem sie in der Zeit von 11.01.2020 - 12.01.2020 die Fassade mit Graffitis beschmierten und so Sachschaden verursachten. Die Greizer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 an die PI Greiz zu wenden. (RK)

