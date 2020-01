Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Eierwerfer gesucht

Gera (ots)

Nicht zu Scherzen aufgelegt war gestern der 39-jährige Eigentümer eines Pkw VW als er zu seinem Fahrzeug kam. Unbekannte Täter beschädigten den in der Georg-Büchner-Straße abgestellten Pkw, indem sie in der Zeit von Dienstag zu Mittwoch (14.01.2020 - 15.01.2020) mehrere Eier, scheinbar gezielt, gegen das Fahrzeug warfen. Auch wenn sich die rohen Eier in einer Waschanlage entfernen ließen, entstand dennoch an Pkw diverser Sachschaden. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nunmehr Zeugen, welche Hinweise zum unbekannten Eierwerfer geben können. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell