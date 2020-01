Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige gegen 32-Jährigen

Gera (ots)

Weil er stark alkoholisiert war, wurde ein 32-Jähriger gestern Nachmittag (15.01.2020), gegen 15:10 Uhr von Sicherheitsmitarbeitern eines Einkaufszentrums in der Heinrichstraße aufgefordert, dieses zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach und wurde zudem aggressiver. Dabei schlug er u.a. in Richtung der Sicherheitsmitarbeiter. Verletzt wurde zum Glück niemand. Von den hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der mit über 1,8 Promille alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Er muss sich nun für sein Verhalten strafrechtlich verantworten. (RK)

