Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

Gera (ots)

Aktuell im Einsatz sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Hermann-Drechsler-Strasse, beim dortigen Finanzamt. Dort wurde ein Brief mit einer unbekannten Substanz aufgefunden. Sowohl der Brief als auch die Mitarbeiterin des Finanzamtes, welche den Brief auffand, wurden zunächst separiert. Verletzt ist nach aktuellem Stand niemand. Seitens der Feuerwehr wurde eine Dekonterminationsstrecke aufgebaut. Die Ermittlungen dauern weiter an. (KR)

