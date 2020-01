Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang

Gera (ots)

Ein An der Beerweinschänke befindlicher Waschcontainer mit öffentlich zugänglichen Waschmaschinen war in der Zeit vom 12.12.2019 bis 14.01.2020 Ziel unbekannter Täter. Diese versuchten gewaltsam durch Aufbrechen eines Bedienelementes an die Geldkassette des Containers zu gelangen, scheiterten jedoch bei ihrem Versuch. Allerdings verursachten die Täter Sachschaden. Die Kriminalpolizei Gera (0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen zum Einbruchsversuch aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell