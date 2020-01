Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Baum gefahren

Greiz (ots)

Kleinwolschendorf: Als die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki mit Anhänger gestern Mittag (14.01.2020), gegen 11:45 Uhr die Landstraße von Kleinwolschendorf in Richtung Zeulenroda fuhr, geriet sie aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum, wobei am Suzuki selbst nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Sowohl die 26-jährige Fahrerin als auch ihr gleichaltriger Beifahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrberiet und wurde abgeschleppt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

