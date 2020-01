Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Altenburg (ots)

Nobitz: Der Hangar einer ansässigen Firma auf dem Flughafengelände in Nobitz war im Zeitraum vom 06.01. - 13.01.2020 offensichtlich Ziel unbekannter Täter. Diese versuchten gewaltsam in diesen einzudringen, was jedoch misslang. Allerdings verursachten die Täter bei ihrer Tat Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugenhinweise nimmt die Altenburger Polizei unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell