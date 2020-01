Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Firma - Kriminalpolizei ermittelt

Gera (ots)

Eine Computer-Firma in der Hermann-Drechsler-Straße war in der Zeit vom 11.01.2020 - 13.01.2020 offenbar Ziel unbekannter Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und durchsuchten diese. Unter anderem stahlen die Täter einen Beamer und flüchteten in unbekannte Richtung. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

