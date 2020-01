Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alten Weihnachtsbaum entzündet

Gera (ots)

Nachdem er an den Feiertagen seinen Dienst geleistet hat, viel er nun einem unbekannten Täter zum Opfer - ein ausrangierter Weihnachtsbaum. Dieser war, scheinbar zur Abholung, an die Wand eines Mehrfamilienhauses in der Bauvereinstraße angelehnt und wurde gestern Nacht (13.01.2020), gegen 23:35 von einem bislang unbekannten Täter angezündet. Durch die Flammen entstand leichter Rußschaden an der Hausfassade, Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 8234-1465, entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell