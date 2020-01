Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauseingangstür aufgehebelt

Gera (ots)

Ronneburg: Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von 11.01.2020 - 12.01.2020 an der Eingangstür eines Stadthauses in der Quergasse zu schaffen. Dabei brachen sie die Tür gewaltsam auf und gelangte offenbar ins Innere. Ob aus dem Haus etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum Geschehen unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell