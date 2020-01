Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Laasener Straße

Gera (ots)

Weil sich ein junger Mann (19) in einer für sich ausweglosen Situation befand, kamen am Sonntagnachmittag (12.01.2020, gegen 15:00 Uhr) mehrere Polizeistreifen, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Laasener Straße zum Einsatz. Dort konnte der 19-Jährige schließlich aufgegriffen und in die Obhut medizinischen Fachpersonals gegeben werden. Während des Einsatzes kam es zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ausgehend von dem 19-jährigen Mann, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. (KR)

