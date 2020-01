Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkene Radfahrer

Gera (ots)

Ein 33-jähriger Radfahrer wurde am Samstag, um 01:40 Uhr, in der Reichsstraße einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Sonntag erging es einem 39-Jährigen um 01:30 Uhr in der Ebelingstraße ähnlich. Er war mit 1,86 Promille Fahrrad gefahren und wurde erwischt. Bei beiden Verkehrsteilnehmern erfolgten Blutentnahmen und die Einleitung von Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1123

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell