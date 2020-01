Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Verletzten

Ronneburg (ots)

Am Freitag fuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Hyundai auf der Brunnenstraße in Ronneburg. Um 14:15 Uhr wollte sie dann in die Paitzdorfer Straße einfahren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 72-Jährigen in seinem Mazda und kollidierte folglich mit diesem. Dadurch wurden die Hyundai-Fahrerin sowie eine Beifahrerin aus dem Mazda leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die 61-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

