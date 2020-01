Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogenfunde nach Technoveranstaltung

Altenburg (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag fand in einer Eventlocation in Kotteritz eine Technoparty statt. Bei der Abreisekontrolle der Veranstaltungsteilnehmer am Sonntagmorgen, haben Polizeibeamte mehrere Personen am Altenburger Bahnhof erwischt, die verbotene Drogen mit sich führten. Für einen 27-jährigen lief es besonders schlecht, da sich herausstellte, dass gegen ihn zudem ein offener Haftbefehl vorlag. Der junge Mann wurde festgenommen und im Weiteren beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell