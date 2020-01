Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beifahrerin bei Unfall verletzt

Wiesenmühle (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Ein 24-jähriger Fahrer eines Lieferfahrzeugs missachtete an einer Grundstücksausfahrt die Vorfahrt eines anderen Pkw und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Pkw von der Fahrbahn gedrängt und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin im Pkw verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

