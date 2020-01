Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffitisprayer am Werk

Gößnitz (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag trieben ein oder mehrere Graffitisprayer ihr Unwesen. So wurden insgesamt 18 Scheiben von Haltestellenunterständen vor der Regelschule mit Farbe besprüht. Weiterhin wurde die Fassade des Gebäudes der evangelisch freikirchlichen Gemeinde und die eines Getränkemarktes in der Altenburger Straße großflächig beschmiert. Auf Grund der ähnlich verwendeten Muster geht die Polizei von den selben Tätern aus. Nun wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

