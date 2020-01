Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung am Sommerbad

Weida (ots)

In der Nacht vom 10.01.2020 zum 11.01.2020 wurde durch unbekannte Täter eine Verkaufsbude, welche die Stadt Weida aufegestellt hatte, zerstört. Die unbekannten Täter wendeten dabei so lange Gewalt gegen die Holzbude an, bis diese komplett in sich zusammenbrach. Es entstand der Stadt Weida ein Schaden von ca. 500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden. Tel. 03661/621-0

