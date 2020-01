Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit drei Schwerverletzten Personen

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am 10.01.2020 gegen 20:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Schopperstraße / Poststraße in Zeulenroda-Triebes ein folgenschwerer Unfall. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 18 jähriger PKW Fahrer die vorfahrtsberechtigte 55 jährige PKW Fahrerin, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Beim Unfall verletzte sich die 55 jährige Fahrerin schwer. Auch eine 14 jährige und ein 17 jähriger, welche im Fahrzeug des Unfallverursachers saßen, wurden schwer verletzt. Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden PKW´s waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

