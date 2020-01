Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Weil Einbrecher in ihr Einfamilienhaus in Zeulenroda-Triebes eindrangen, mussten gestern (07.01.2020) Abend die Eigentümer (52,54) die Polizei um Hilfe bitten. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam in das Haus in der Friedrich-Reimann-Straße ein, indem sie sich Zugang über die Terrassentür verschafften. Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten schließlich mit aufgefundenem Bargeld und diversen Schmuckgegenständen durch den Garten. Die beiden Hauseigentümer waren während der Tatzeit nicht zu Hause. Die Kriminalpolizei Gera hat die weiterführenden Ermittlungen aufgenommen und sucht daraufhin Zeugen. Haben Sie am gestrigen Tag zwischen 16:55 Uhr bis 19:30 Uhr in der Friedrich-Reimann-Straße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

