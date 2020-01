LPI-G: Mopedfahrer verletzt

Landespolizeiinspektion Gera

Am gestrigen Montag (06.01.2020), gegen 15:25 Uhr, befuhren ein 53-jähriger Ford Fahrer und der 17-jährige Fahrer eines Moped Simson die Bundesstraße 92 von Greiz in Richtung Elsterberg. In der Plauenschen Straße musste der Pkw verkehrsbedingt anhalten. Der Moped Fahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf. Durch den Unfall wurde er verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

