Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Personenkontrolle führt zur JVA

Gera (ots)

Ein 31-jähriger Mann wurde am Abend (19:55 Uhr) des 04.01.2020 Am Fuhrpark einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er mehrere kleinere Mengen Betäubungsmittel bei sich führte, welche den Verdacht des Handel-Treibens mit selbigen vermuten ließen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung im Saale-Holzland-Kreis wurden weiterhin knapp 300 Gramm Marihuana, diverse Drogenutensilien und Bargeld aufgefunden, was schließlich zur vorläufigen Festnahme des 31-Jährigen führte. Im Rahmen einer am 06.01.2020 durchgeführten Haftvorführung wurde gegen den Mann Haftbefehl erlassen, so dass er in eine JVA überstellt wurde. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell