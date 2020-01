Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Keller

Gera (ots)

In der Zeit von 05.01.2020 zum 06.01.2020 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Flurstraße. Dort brach er in der Folge vier Kellerabteile auf und stahl schließlich aus einem ein Mountainbike der Marke Stevens bzw. eine Werkzeugsäge. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. dem Täter unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell