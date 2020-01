Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Gera (ots)

Korbußen: Heute Morgen (07.01.2020), gegen 07:00 Uhr befuhr die 57-jährige VW-Fahrerin die Verbindungsstraße nach Mückern in Richtung Mückernschen Weg. Beim Überqueren der dortigen Kreuzung zur K 113 bemerkte sie den in Richtung Gera fahrenden Pkw Nissan (Fahrer 42) zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass ein Abschleppdienst zum Einsatz kam. Der 42-jährige Nissan-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

