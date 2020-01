LPI-G: Wer kennt diese Personen?

Landespolizeiinspektion Gera

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem gemeinschaftlich begangenen Parfum-Diebstahl in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße in Gera aufgenommen.

Demnach betraten am 22.11.2019, gegen 14:00 Uhr zwei bislang unbekannte Täter, ein Mann und eine Frau, die Parfum-Filiale und entwendeten aus dieser insgesamt 18 Parfums der Marken "Chanel" und "Lacome" im Gesamtwert von knapp 1600 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen gingen der Mann und die Frau bei ihrer Tatausführung gemeinschaftlich vor.

Beschreibung der beiden Täter: Täter 1 (männlich): kräftige Figur, Oberlippenbart, Brille, Haare mit Scheitel Täterin 2 (weiblich): schlanke Figur, braune bzw. dunkelblonde, schulterlange Haare

Der Polizei liegen Lichtbilder der beiden handelnden Täter während der Tathandlung in der Parfum-Filiale vor.

Kennen Sie diese Personen? Können Sie Hinweise zur Tat, den Tätern oder deren Aufenthalt geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Gera unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (KR)

