Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 32-Jährige

Gera (ots)

Am Sonntagabend (05.01.2020), gegen 23:40 Uhr rückten Polizeibeamte zu einer Bar am Museumsplatz aus, da dort eine 32-jährige Frau randaliere. Zudem soll es zum körperlichen Angriff auf einen Sicherheitsdienstmitarbeiter gekommen sein. Vor Ort wurde die mit über 1,7 Promille alkoholisierte Frau angetroffen. Diese leistete im Zuge der Ermittlungen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, so dass sie in Gewahrsam genommen wurde. Gegen die 32-Jährige wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

