Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Greiz (ots)

Am Sonntag, den 05.01.2020, gegen 01:45 Uhr wurde ein Peugeot Roller in der Herrmannsgrüner Straße in Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten der PI Greiz fiel sofort auf, dass der 16-jährige Fahrer sehr unruhig war und zudem bei dem jungen Mann stark gerötete und erweiterte Pupillen erkennbar waren. Daher wurde vor Ort ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief in Bezug auf THC, was auf den Konsum von Cannabis hinweist, positiv. Des Weiteren machte der junge Mann die Angabe, dass er kürzlich einen Joint geraucht hat. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und fertigten die entsprechenden Anzeigen.(TA)

