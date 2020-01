Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Platte Reifen

Göhren (ots)

Über vier beschädigte Reifen, vermutlich durch zerstechen selbiger, musste sich ein 69 Jähriger ärgern. Dieser stellte fest, dass alle Reifen an seinem Anhänger im Tatzeitruam 03.01.20; 16:00 Uhr - 04.01.20; 08:00 Uhr in der Mittelstraße in Göhren beschädigt wurden.

Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land (Tel.: 03447/4710) zu melden. (AG)

