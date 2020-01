Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogen im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Am Freitag, 03.01.2020, gegen 22:45 Uhr wurde ein Pkw Audi A4 in der Plauener Straße in Zeulenroda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel sofort auf, dass der 20-jährige Fahrer sehr unruhig war, weshalb vor Ort ein Drogentest durchgeführt wurde. Dieser verlief in Bezug auf Cannabis positiv. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und fertigten die entsprechenden Anzeigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.(TA)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell