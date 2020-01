Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddiebstahl in Zeulenroda

Greiz (ots)

Am Freitag, den 03.01.2020, wurde bei der Polizeiinspektion Greiz ein Fahrraddiebstahl zur Anzeige gebracht. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike, Typ: Cube Alm Race, 29 Zoll, in den Farben weiß/rot. Dieses haben unbekannten Täter im Zeitraum von Montag, den 23.12.2019 bis Freitag, den 03.01.2020 aus einem Kellerraum in der Goetheallee 21 in Zeulenroda entwendet. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Greiz, Tel. 03661-6210 oder per E-Mail an: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

