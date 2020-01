Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Briefkasten in der Silvesternacht in Auma-Weidatal zerstört

Greiz (ots)

In der Silvesternacht zerstörten derzeit unbekannte Täter einen Briefkasten der Deutschen Post auf dem Markt in Auma, indem sie Feuerwerkskörper verbotswidrig und unsachgemäß einsetzten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,-Euro. Zeugen werden gesucht. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Greiz. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

