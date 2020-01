Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Weida (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 19:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Aumaer Straße in Weida. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr in einen dortigen Zaun und verursachte so Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Fahrzeugführer verließ in der Folge unerlaubt den Unfallort. Am Zaun konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden. Demnach könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen Pkw Suzuki SX handeln. Der Pkw dürfte einen massiven Frontschaden aufweisen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.

