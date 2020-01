Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin verletzte sich bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am 02.01.2020, gegen 15:45 Uhr, befuhr eine 39-jährige Dacia Fahrerin die Ortsverbindungsstraße zwischen Stelzendorf und Zadelsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach Rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine aufsteigende Leitplanke auf, flog einige Meter durch die Luft, schlug auf und stürzte anschließend in einen Bachlauf. Durch den Unfall wurde die Fahrerin verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (OK)

