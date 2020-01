Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Altenburg (ots)

Am 02.01.2020 musste der 80-jährige Fahrer eines Seat Leon feststellen, dass ein Fahrzeug gegen seinen geparkten PKW in 04600 Altenburg, Am Stadtwald gefahren ist, Schaden verursachte und die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen hatte. Im Rahmen der Ermittlungen konnte durch einen aufmerksamen Zeugen der Verursacher ermittelt werden. Es handelte sich um eine 78-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta, welche beim Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten touchierte.

